، "صحة الطائف" تفتتح مركز "المزيرعة" ضمن 7 مراكز تخدم "ظلم" وقراها ،

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دشنت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، أمس الأحد، العمل في مركز صحي المزيرعة، وذلك ضمن المراكز المستحدثة التابعة لمستشفى ظلم العام، ليرتفع عدد المراكز الجديدة التي تم تدشين عملها خلال هذا العام إلى 3 مراكز، ويصبح مجموع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمستشفى ظلم العام 7 مراكز تخدم سكان وزوار المراكز والقرى الواقعة ضمن نطاق المستشفى.
وجاء تدشين العمل في المركز الجديد، بتوجيه ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.
وبدأ المركز في استقبال المراجعين اليوم، وذلك بعد أن تم توفير جميع احتياجاتها ودعمها بالكوادر والتجهيزات اللازمة بإشراف مباشر من مدير مستشفى ظلم العام نبيه الذيابي.
يشار إلى أن افتتاح المراكز الجديدة، يأتي ضمن حرص وزارة الصحة على توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين في أماكن تواجدهم.
صحة الطائف مركز صحي المزيرعة مستشفى ظلم العام
"صحة الطائف" تفتتح مركز "المزيرعة" ضمن 7 مراكز تخدم "ظلم" وقراهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-24
دشنت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، أمس الأحد، العمل في مركز صحي المزيرعة، وذلك ضمن المراكز المستحدثة التابعة لمستشفى ظلم العام، ليرتفع عدد المراكز الجديدة التي تم تدشين عملها خلال هذا العام إلى 3 مراكز، ويصبح مجموع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمستشفى ظلم العام 7 مراكز تخدم سكان وزوار المراكز والقرى الواقعة ضمن نطاق المستشفى.
وجاء تدشين العمل في المركز الجديد، بتوجيه ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.
وبدأ المركز في استقبال المراجعين اليوم، وذلك بعد أن تم توفير جميع احتياجاتها ودعمها بالكوادر والتجهيزات اللازمة بإشراف مباشر من مدير مستشفى ظلم العام نبيه الذيابي.
يشار إلى أن افتتاح المراكز الجديدة، يأتي ضمن حرص وزارة الصحة على توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين في أماكن تواجدهم.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
05:02 PM
عدد المراكز المستحدثة يرتفع إلى 3 هذا العام
دشنت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، أمس الأحد، العمل في مركز صحي المزيرعة، وذلك ضمن المراكز المستحدثة التابعة لمستشفى ظلم العام، ليرتفع عدد المراكز الجديدة التي تم تدشين عملها خلال هذا العام إلى 3 مراكز، ويصبح مجموع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمستشفى ظلم العام 7 مراكز تخدم سكان وزوار المراكز والقرى الواقعة ضمن نطاق المستشفى.
وجاء تدشين العمل في المركز الجديد، بتوجيه ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.
وبدأ المركز في استقبال المراجعين اليوم، وذلك بعد أن تم توفير جميع احتياجاتها ودعمها بالكوادر والتجهيزات اللازمة بإشراف مباشر من مدير مستشفى ظلم العام نبيه الذيابي.
يشار إلى أن افتتاح المراكز الجديدة، يأتي ضمن حرص وزارة الصحة على توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين في أماكن تواجدهم.
، "صحة الطائف" تفتتح مركز "المزيرعة" ضمن 7 مراكز تخدم "ظلم" وقراها ،
المصدر : الخليج 365
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