محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إصدار هذه الإرشادات والمعايير يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي، وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات، إلى جانب تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.

وبينت "ساما"، أن الإرشادات والمعايير الإضافية تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي ينبغي أن يحققها طلب الترخيص لإنشاء بنك رقمي في المملكة، وهي تأتي مكمّلة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

وأكدت المؤسسة على ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة أي عمل مصرفي في المملكة، كما تُشجّع في الوقت ذاته الراغبين في تقديم طلبات التراخيص على التواصل معها في هذا الشأن، علماً أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط :

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx . ساما البنوك الرقمية

"ساما" تصدر الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-24 أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إصدار هذه الإرشادات والمعايير يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي، وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات، إلى جانب تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.

وبينت "ساما"، أن الإرشادات والمعايير الإضافية تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي ينبغي أن يحققها طلب الترخيص لإنشاء بنك رقمي في المملكة، وهي تأتي مكمّلة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

وأكدت المؤسسة على ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة أي عمل مصرفي في المملكة، كما تُشجّع في الوقت ذاته الراغبين في تقديم طلبات التراخيص على التواصل معها في هذا الشأن، علماً أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط :

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx . Advertisements 24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 04:51 PM انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إصدار هذه الإرشادات والمعايير يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي، وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات، إلى جانب تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.

وبينت "ساما"، أن الإرشادات والمعايير الإضافية تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي ينبغي أن يحققها طلب الترخيص لإنشاء بنك رقمي في المملكة، وهي تأتي مكمّلة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

وأكدت المؤسسة على ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة أي عمل مصرفي في المملكة، كما تُشجّع في الوقت ذاته الراغبين في تقديم طلبات التراخيص على التواصل معها في هذا الشأن، علماً أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط :

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx .

، "ساما" تصدر الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة ،

المصدر : الخليج 365

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