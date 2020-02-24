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صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس بأن دوريات شرطة محافظة طبرجل رصدت، وهي تؤدي مهامها اليومية، قائد مركبة وهو يقودها بحالة غير متزنة.
وأضاف المقدم "النومس" أنه عند محاولة استيقافه قاوم رجال الأمن، وتعمّد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق، مما اقتضى استيقافه بالقوة الجبرية.
وقد اتضح بالقبض عليه أنه كان في حالة انفعال شديد، ويعاني من اضطرابات نفسية، حيث تمت إحالته للمستشفى؛ للوقوف على حالته الصحية والنفسية واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
شرطة طبرجل
يعاني اضطرابات نفسية.. شرطة طبرجل توقف بالقوة قائد مركبة متهوراًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-24
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس بأن دوريات شرطة محافظة طبرجل رصدت، وهي تؤدي مهامها اليومية، قائد مركبة وهو يقودها بحالة غير متزنة.
وأضاف المقدم "النومس" أنه عند محاولة استيقافه قاوم رجال الأمن، وتعمّد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق، مما اقتضى استيقافه بالقوة الجبرية.
وقد اتضح بالقبض عليه أنه كان في حالة انفعال شديد، ويعاني من اضطرابات نفسية، حيث تمت إحالته للمستشفى؛ للوقوف على حالته الصحية والنفسية واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
04:48 PM
تعمّد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق مما اقتضى استيقافه
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس بأن دوريات شرطة محافظة طبرجل رصدت، وهي تؤدي مهامها اليومية، قائد مركبة وهو يقودها بحالة غير متزنة.
وأضاف المقدم "النومس" أنه عند محاولة استيقافه قاوم رجال الأمن، وتعمّد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق، مما اقتضى استيقافه بالقوة الجبرية.
وقد اتضح بالقبض عليه أنه كان في حالة انفعال شديد، ويعاني من اضطرابات نفسية، حيث تمت إحالته للمستشفى؛ للوقوف على حالته الصحية والنفسية واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
، يعاني اضطرابات نفسية.. شرطة طبرجل توقف بالقوة قائد مركبة متهوراً ،
المصدر : الخليج 365
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