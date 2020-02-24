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نفّذ مركز الطواري والكوارث بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة اليوم، فرضية إخلاء مبنى كلية الدراسات البحرية الرئيس في أبحر الشمالية.
وقد تمت عملية الإخلاء خلال 3 دقائق و40 ثانية، ما يعد رقماً قياسياً؛ نظرًا لعدد الطلاب ومنسوبي الكلية، وسرعة الاستجابة من قبل الموظفين والطلاب والعاملين، بعد سماع جرس الإنذار، والالتزام بالتوجه إلى مخارج الطوارئ والوقوف عند نقاط التجمع.
وتأتي عملية الإخلاء في إطار حرص جامعة الملك عبدالعزيز على سلامة طلابها ومنسوبيها، التي تسهم في التوعية بالإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ وفق اشتراطات السلامـة والوقايـة.
فرضية.. إخلاء مبنى كلية الدراسات البحرية الرئيس في أبحر الشماليةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-24
نفّذ مركز الطواري والكوارث بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة اليوم، فرضية إخلاء مبنى كلية الدراسات البحرية الرئيس في أبحر الشمالية.
وقد تمت عملية الإخلاء خلال 3 دقائق و40 ثانية، ما يعد رقماً قياسياً؛ نظرًا لعدد الطلاب ومنسوبي الكلية، وسرعة الاستجابة من قبل الموظفين والطلاب والعاملين، بعد سماع جرس الإنذار، والالتزام بالتوجه إلى مخارج الطوارئ والوقوف عند نقاط التجمع.
وتأتي عملية الإخلاء في إطار حرص جامعة الملك عبدالعزيز على سلامة طلابها ومنسوبيها، التي تسهم في التوعية بالإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ وفق اشتراطات السلامـة والوقايـة.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
04:41 PM
عملية الإخلاء خلال 3 دقائق و40 ثانية بعد سماع جرس الإنذار
نفّذ مركز الطواري والكوارث بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة اليوم، فرضية إخلاء مبنى كلية الدراسات البحرية الرئيس في أبحر الشمالية.
وقد تمت عملية الإخلاء خلال 3 دقائق و40 ثانية، ما يعد رقماً قياسياً؛ نظرًا لعدد الطلاب ومنسوبي الكلية، وسرعة الاستجابة من قبل الموظفين والطلاب والعاملين، بعد سماع جرس الإنذار، والالتزام بالتوجه إلى مخارج الطوارئ والوقوف عند نقاط التجمع.
وتأتي عملية الإخلاء في إطار حرص جامعة الملك عبدالعزيز على سلامة طلابها ومنسوبيها، التي تسهم في التوعية بالإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ وفق اشتراطات السلامـة والوقايـة.
، فرضية.. إخلاء مبنى كلية الدراسات البحرية الرئيس في أبحر الشمالية ،
المصدر : الخليج 365
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