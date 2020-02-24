محمد بن مسعود - الدمام - مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص أمفيتامين مخدر وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-24 صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة فقد تم بتوفيق الله إحباط محاولة تهريب (1.608.000) مليون وستمائة وثمانية آلاف قرص من الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء، حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهم (5) متهمين بينهم مواطن، ومتهمين من الجنسية السورية وآخرين من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد النقيب النجيدي حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم. 24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 04:31 PM اخر تعديل 24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 Advertisements 05:03 PM مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء.. والقبض على 5 مهربين مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء.. والقبض على 5 مهربين صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة فقد تم بتوفيق الله إحباط محاولة تهريب (1.608.000) مليون وستمائة وثمانية آلاف قرص من الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء، حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهم (5) متهمين بينهم مواطن، ومتهمين من الجنسية السورية وآخرين من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد النقيب النجيدي حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم. ، مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص أمفيتامين مخدر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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