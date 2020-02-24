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أوقفت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 45 عربة "فود تراك" مخالفة لا تحمل تصاريح نظامية، ومخالفة للاشتراطات الصحية، وغير مجهزة لممارسة النشاط بحجز السيارات بالشرائع، وذلك ضمن حملة إزالة التلوث البصري.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد أنه تم إيقاف 45 عربة "فود تراك" مخالفة لا تحمل تصاريح نظامية، مبيناً أنها مخالفة للاشتراطات الصحية وغير مجهزة لممارسة النشاط، ومشيراً إلى أنه تم خلال الحملة مصادرة العديد من أدوات الطبخ وبراميل بيع الشاي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق العربات المخالفة.
وأكد "العبيد" حرص بلدية الشرائع على سلامة تداول المواد الغذائية، وأن تكون في بيئة صحية آمنة، مشدداً على ضرورة تطبيق الشروط التي وضعتها الأمانة لتنظيم عربات "الفود تراك" وممارسة النشاط بشكل نظامي.
فود تراك بلدية الشرائع الفرعية
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 04:38 PM
بعد مصادرة أدوات الطبخ وتطبيق لوائح الجزاءات عليهاإيقاف 45 عربة "فود تراك" لا تحمل تصاريح نظامية ومخالفة للاشتراطات الصحية بشرائع مكة
أوقفت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 45 عربة "فود تراك" مخالفة لا تحمل تصاريح نظامية، ومخالفة للاشتراطات الصحية، وغير مجهزة لممارسة النشاط بحجز السيارات بالشرائع، وذلك ضمن حملة إزالة التلوث البصري.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد أنه تم إيقاف 45 عربة "فود تراك" مخالفة لا تحمل تصاريح نظامية، مبيناً أنها مخالفة للاشتراطات الصحية وغير مجهزة لممارسة النشاط، ومشيراً إلى أنه تم خلال الحملة مصادرة العديد من أدوات الطبخ وبراميل بيع الشاي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق العربات المخالفة.
وأكد "العبيد" حرص بلدية الشرائع على سلامة تداول المواد الغذائية، وأن تكون في بيئة صحية آمنة، مشدداً على ضرورة تطبيق الشروط التي وضعتها الأمانة لتنظيم عربات "الفود تراك" وممارسة النشاط بشكل نظامي.
، إيقاف 45 عربة "فود تراك" لا تحمل تصاريح نظامية ومخالفة للاشتراطات الصحية بشرائع مكة ،
المصدر : الخليج 365
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