شكرا لمتابعة خبر عن «حماية الأطفال المواليد في المستشفيات» يُضاف لـ سباهي بعد قضية «مخطوفي الشرقية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف مركز اعتماد المنشآت الصحية « سباهي »، عن إضافة معيار « حماية الأطفال المواليد في المستشفيات من الخطف والاستبدال » ضمن برنامج المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى « أمان ».
وأكد المركز أن المعيار الجديد تم إضافته من بداية من العام الجاري 2020، وذلك بهدف حماية المواليد في المستشفيات من عمليات الخطف والاستبدال.
يشار إلى أنه تم الكشف مؤخراً عن قضية المواليد المختطفين قبل أكثر من 20 عاما بمدينة الدمام، والذين اجتمعوا بأهاليهم بعد سنوات من الغياب.
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