شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: لا يمكن سب وازدراء الأديان الأخرى تحت دعوى حرية الرأي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أنه من غير المقبول سب الأديان الأخرى تحت أي مسمى.
وقال وزير الخارجية، في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف: ” يمكن سب وازدراء الأديان الأخرى تحت دعوى حرية الرأي ” .
وعلى جانب آخر، كان الأمير فيصل بن فرحان، قد شدد على التزام المملكة بدعم جهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط.
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