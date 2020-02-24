شكرا لمتابعة خبر عن ‏وزير الخارجية: لا يمكن سب وازدراء الأديان الأخرى تحت دعوى حرية الرأي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أنه من غير المقبول سب الأديان الأخرى تحت أي مسمى.

وقال وزير الخارجية، في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف: ” يمكن سب وازدراء الأديان الأخرى تحت دعوى حرية الرأي ” .

وعلى جانب آخر، كان الأمير فيصل بن فرحان، قد شدد على التزام المملكة بدعم جهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط.