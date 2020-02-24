شكرا لمتابعة خبر عن أمانة مكة تنتهي من دراسة تخصيص مسارات ‏للدراجات الهوائية قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوشكت أمانة مكة، على الانتهاء من الدراسة الخاصة بمشروع ‏تخصيص مسارات للدراجات الهوائية آمنة بالطرق العامة، ويُنتظر الحصول على ‏موافقات الجهات المعنية. وطالب عدد من دراجي مكة عمل مسارات للدراجات الهوائية على طريق المشاة في المشاعر المقدسة، كحل بديل في ظل تأخر تنفيذ المسار لمدة ‏عام، حتى يتم الاستفادة منه بعد موسم الحج.

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