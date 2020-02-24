شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: ابتعدوا عن الوجبات السريعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بالابتعاد عن الوجبات السريعة قد المستطاع. وقال النمر : « صاحب سلسلة مطاعم وجبات سريعة ومشهورة لايتناول وجبات سريعة نهائياً من أي نوع وكذلك منع دخولها لمنزله حفاظا على صحة أسرته » . وأضاف : « الشاهد: ابتعد قدر المستطاع عن الوجبات السريعة حفاظاً على صحتك فهي كثيرة الملح،كثيرة الدهون،عالية السعرات الحرارية » .

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