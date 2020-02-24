شكرا لقرائتكم خبر عن حلا الترك كبرت وازداد وزنها.. وملابسها تسبب لها الإحراج أمام الجماهير (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات التي التقطت للفنانة الشابة حلا الترك ولفتت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

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وأدت حلا خلال الحفل الذي أقيم لمناسبة ميثاق العمل الوطني البحريني مجموعة من أغنياتها وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أما أكثر ما أثار الانتباه فهو مظهرها حيث ارتدت تصميماً على شكل جامبسوت بكم واحد. وأشار الكثير من الناشطين على الحسابات التي أعادت نشر الصور والمقاطع على “إنستغرام” إلى أنها كبرت وأصبحت راشدة وأن هذا يبدو واضحاً من خلال إطلالتها.

ورأى آخرون أنها اكتسبت الوزن وأنها لم تعد طفلة. ونشرت حلا مقطعاً من الحفل على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات وبدا من خلاله أنها باتت تتمتع بنضج الصوت أيضاً وحققت أكثر من 58 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً إلا أنها واصلت منع خاصية التعليقات.

ويشار إلى أنها أثارت موجة من الجدل مؤخراً أثناء حلولها ضيفة على برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه هشام الهويش على شاشة قناة دبي. فقد اعتبرت أن الفضل في ما وصلت إليه يعود إلى الفنانة أحلام. واعتبر الكثيرون أنها تتنكر لوالديها.