شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هذه الاطعمة تسبب لك “جرثومة المعدة“ وتدمر حياتك .. تجنبها فورًا وعش مرتاح البال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر جرثومة المعدة من اكثر المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي ، ويعاني منها الكثير من الناس لان عندها القدرة على الاختفاء في بطانة الجهاز المخاطي للمعدة وتتكيف مع حجم المعدة ، عكس بقية البكتيريا التي لا تتحمل حمضية المعدة .

قد يهمك ايضاً:

شاهد.. هذه الاطعمة تسبب لك “جرثومة المعدة“ وتدمر حياتك .. تجنبها فورًا وعش مرتاح البال



معجبة قالت للفنان راشد الماجد ”أحبك“ أمام زوجها.. شاهد كيف رد عليها وكيف تصرف الزوج!! (فيديو)



في مشهد غريب.. فهد يلوذ بالهرب على شجرة خوفا من كلب.. لن تصدق كيف كانت النهاية؟؟ (فيديو)



أسد يعاكس حبيبته “اللبوة“ أمام أشبالها.. وحينما هاج عليها كانت النهاية صادمة (شاهد)



لبؤة تنتقم من عشيقها “الأسد“ بعد أن افترس أشبالها الثلاثة.. وقبل اكتمال عملية التزاوج كانت النهاية صادمة! (شاهد)



لا تذهب إلى النوم قبل أن تتناول كوب من هذا المشروب المنزلي.. نتائج مذهلة يعالج أمراض القلب والعظام وغيرها الكثير



على غرار الفتاة السعودية “رهف القنون“.. فتاة قطرية تهرب إلى لندن وتكشف وقائع مفزعة عن ما يحدث للفتيات في الدوحة



لن تصدق ما الذي يحدث لجسمك عند شرب الماء قبل النوم؟؟.. شاهد



إماراتي يتزوج 35 امرأة.. وهكذا كانت النهاية صادمة ومؤلمة (فيديو)



شاهد.. “بنت جدة“ على غرار “بنت مكة“ كليبات فاضحة في شوارع بلاد الحرمين تثير ضجة عارمة (فيديو)



وداعًا للأرق.. طريقة “4 - 7 - 8“ تجعلك تنام في 60 ثانية



“بن زايد“ ينقلب على محمد بن سلمان.. وضربة إماراتية غادرة في ظهر المملكة!

أسد يفشل في إشباع رغبة حبيبته “اللبوة“ فانتقمت منه بطريقة شرسة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟



عاجل: ضربات مزلزلة تهز مناطق إيران مع الحدود التركية.. ووكالة الأناضول تكشف “تفاصيل“ مايحدث الآن ؟



Advertisements

بفستان قصير: سعودية تتزوج من أمريكي على الطريقة المدنية .. شاهد ماذا فعلت معه نهاية حفل الزفاف! (فيديو + صور)



السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الجميع ويصدر قرارات حاسمة تغير منظومة الحكم في عمان وتطيح بقيادات الحقبة القابوسية!

بطل ”طاش ما طاش” ناصر القصبي يشعل تويتر اليوم الأحد.. شاهد ماذا فعل مع امرأة تشكو من شخير زوجها عند النوم!

هل تذكرون الطفلة “ألما“ نجمة مسلسل “نور ومهند“؟.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد 15 عامًا من عرض المسلسل (صور)



بعد تهديد والدة “حلا الترك” لها .. شقيقة “دنيا بطمة” ترد “أركب فوق راسكم وادوسه”.. والنهاية؟ (فيديو)



إعلامي سعودي: فتاة سعودية خلعت الحياء واستبدلته بالوقاحة وقلة الأدب.. والأخيرة ترد باستعراض مفاتن جسدها! شاهد من تكون؟؟ (فيديو)



هذه الأطعمة مسرطنة ومتواجدة في كل منزل.. ابتعد عنها فورًا وجنب عائلتك الأمراض الخطيرة



زواج مذيعة MBC “لجين عمران“ يثير الجدل ومفاجأة بشأن هوية وجنسية العريس!.. شاهد من يكون؟؟ (فيديو)



أسد يلتهم جنين جاموس لحظة ولادته.. مشهد صادم يحبس الأنفاس (فيديو)



هذه الأطعمة تنظف الكبد بشكل كامل سريع ومذهل وتنهي أمراضه إلى الأبد.. تناولها تعش مرتاح البال



ابتعد عنه فورُا: هذا هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم .. ‘‘تجنبه وعش مرتاح البال‘‘

ومن اجل ذلك يجيب ان يتعرف المصاب بجرثومة المعدة على الاكل الصحي والاكل الغير صحي :

اولا الاكل الغير صحي :

وهو المقليات ، والتوابل والحمضيات والقهوة ، بالإضافة إلى المعلبات .

ثانيا الأكل الصحي :

ويتمثل بالالبان الطبيعية ، والبروكلي ، والعسل الخام وعسل المانوكا ، وجذور العرقسوس ، وزيت الزيتون والشاي الاخضر ، والكركم والزنجبيل والقرنيط .

بالإضافة إلى هذة الاطعمة ، هناك نصائح جانبية للمريض بجرثومة المعدة ، اهمها عدم ملئ المعدة عند الأكل ، وعدم التدخين فترة تناول العلاج ، وعدم النوم بعد الاكل.