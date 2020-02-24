بالصور.. تعليم حائل يستهدف 600 طالب من الأقل قراءة وكتابة عبر مبادرة «اقرأ»

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، مبادرة مركز «اقرأ» التي استهدفت أكثر من 600 طالب بالمرحلة الابتدائية، من ذوي المستوى الأقل في القراءة والكتابة والإملاء.

وتم تدريب الطلاب في 6 مراكز، منها مركزان داخل مدينة حائل وهما «مركز ابن تيمية ومركز أبو بكر الصديق»،و4 مراكز خارجية «الشملي، السليمي، الحائط، بقعاء».

وزار مدير عام التعليم المكلف يحيى العماري، مقر مركز «اقرأ» بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بالإنابة، مجول العنزي؛ حيث اطلع على ما يقدم للطلاب في مجال القراءة.

وقال ‏مدير الإشراف بالإنابة سالم الموكاء، إن برنامج مركز «اقرأ» يهدف إلى رفع مستوى طلاب المنطقة في مهارات القراءة والكتابة والإملاء؛ حيث تم تطبيق هذا البرنامج للسنة الثانية على التوالي في تعليم حائل.

وأضاف أنه سيتم عمل اختبار للطلاب في ختام البرنامج يوم الأربعاء القادم، لتسجيل ورصد التغير في مستوياتهم، موضحا ان البرنامج شهد تفاعلًا كبيرًا من الطلاب ورضاء من أولياء الأمور.

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