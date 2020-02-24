العجلان: توجيه ولي العهد بتطوير محاور الطرق بالرياض له انعكاس إيجابي على الاستثمارات

أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، اليوم الإثنين، أن توجيه ولي العهد الامير محمد بن سلمان، بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالرياض، يعزز من منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يتواكب مع تطور الرياض كأحد أسرع عواصم العالم نموًا.

وأشار العجلان، إلى أن ذلك سينعكس على نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية والتنموية بالعاصمة، ورفع تنافسيتها كوجهة جاذبة للاستثمارات، لاسيما مع المشروعات النوعية الكبرى التي تم اعتمادها وتشمل مشروعات في البنى التحتية والتنموية في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة.

وأضاف أن التوجيه الكريم سينعكس على كل الأنشطة الاقتصادية في محاور العاصمة، كما يسهم في شمولية التوسع العمراني والتنموي، لاسيما مع ما تشهده الرياض من توسع كبير عبر كل محاورها وزيادة سكانية مستمرة.

ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما تجده المشروعات التنموية من اهتمام ورعاية.

يُذكر، أن البرنامج يشتمل تنفيذ وتطوير 400 كيلومتر من عناصر شبكة الطرق، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور القائمة وربطها ببعضها البعض.

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