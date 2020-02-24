

المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع مذكرات تعاون بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة طيبة والجامعة الإسلامية وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

ووقّع المذكرات من جانب الرئاسة العامة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومن جانب جامعة طيبة معالي الدكتور عبدالعزيز السراني، ومن الجامعة الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ومن جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الدكتور نبيل بن علي الراجح.

وتهدف المذكرات إلى تحقيق التعاون في مجالات الدراسات والاستشارات والبحوث العلمية والتدريب، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية المشتركة بما يسهم في تطوير الأداء، واستثمار إمكانات الجامعات العلمية والأكاديمية والبحثية والتدريبية لتحقيق الأهداف.

وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، أن المذكرات تصب في خدمة المجتمع وتثري البحث العلمي، وتسهم في إيصال رسالة الرئاسة من خلال الكليات والمعاهد العلمية في المنطقة التي تقوم الجامعات بخدمتها، مثمناً رعاية سمو أمير المنطقة لتوقيع مذكرات التفاهم، ودعمه لفرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة.

// انتهى //

15:46ت م

0204





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يشهد توقيع مذكرات تعاون بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف وعدد من الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.