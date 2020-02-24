السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان يزور جامعة الملك فهد للبترول والمعادن



الظهران 30 جمادى الآخرة1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على أهمية إحداث نقلة نوعية كبيرة للجامعة خلال الفترة القادمة .

ونوه سموه، خلال زيارته للجامعة، أمس، بأهمية أن تواكب هذه النقلة تطلعات رؤية المملكة 2030م، مشيراً إلى أن مسؤولي الجامعة والطلاب والأساتذة سيشاركون في إحداث هذه النقلة من خلال بناء برامج أكاديمية متميزة وتوفير الكادر الأكاديمي المتميز والحفاظ عليه، إضافة إلى تطوير بيئة العمل المحفزة التي تساعد على استغلال قدراتهم وتوظيفها وتوفير كافة السبل للإبداع والتميز، حيث ستجعل هذه النقلة الجامعة الخيار الأول للطلاب الموهوبين من خلال توفير بيئة تفاعلية جاذبة وبرامج أكاديمية متطورة وتخريج كوادر على كفاءة عالية تسهم في بناء الوطن وازدهاره.

وأكد سموه، أن الجامعة تم منحها الوسائل اللازمة لإحداث هذه النقلة من خلال نظام الجامعة الجديد الذي أتاح لها المرونة الكافية للاستفادة من مواردها وتحقيق التميز الشامل، لافتاً إلى أهمية العمل المشترك من الجميع لتحقيق رؤية الجامعة المستقبلية وتطلعاتها.

والتقى سمو وزير الطاقة، خلال الزيارة، مجموعة من الطلاب، وشاركهم تجربة دراسته في الجامعة في مرحلة البكالوريوس، والاختلافات بين الماضي والحاضر والتحديات التي واجهها، واستمع إلى اقتراحاتهم لتطوير الجامعة، وأجاب على أسئلتهم المتعلقة بالدراسة والحياة العملية.

وقدم سموه للطلاب عدداً من النصائح خلال دراستهم وبعد التخرج، مشيراً إلى أن الطالب يجب أن يكون هدفه أكبر من الحصول على الوظيفة وأن يكون التميز والاحترافية في مجاله هو الهدف الأسمى الذي يفتح له كل أبواب النجاح.

واستمع سموه، خلال لقائه مع الطلاب، إلى أنشطة الطلاب وحياتهم الجامعية والخدمات التي تقدمها الجامعة لهم.

وقام سموه بجولة لبعض مرافق الجامعة منها السكن الطلابي، والتقى، مسؤولي الجامعة ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس وناقش معهم رؤية الجامعة وتطلعاتها المستقبلية، كما استمع إلى اقتراحاتهم في المجالين البحثي والأكاديمي.

ونوه سموه بأهمية تحقيق التوازن بين العمل البحثي الأساسي وتحقيق براءات اختراع تلبي المتطلبات الصناعية ولها الأثر المباشر في تنمية الاقتصاد والمجتمع.

كما زار سموه وادي الظهران للتقنية التابع للجامعة، وأطلع على النقلة النوعية التي يشهدها الوادي وتتمثل في استقطابه مزيداً من مراكز البحوث المتقدمة لأكبر شركات الطاقة والنفط والغاز في العالم وتميز المنظومة الابتكارية للجامعة التي صعدت بها إلى المركز الرابع عالمياً في براءات الاختراع الممنوحة من مكتب براءات الاختراع الأمريكي وتأسيسها آليات مستدامة لنقل التقنية والترخيص لها وتتجيرها.

// انتهى//

15:43ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان يزور جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.