السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل عدداً من مسئولي مؤسسة اليمامة الصحفية



الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، مدير عام مؤسسة اليمامة الصحفية خالد العريفي والمشرف العام على تحرير مجلة اليمامة عبدالله حمد الصيخان ورئيس تحرير الرياض اليوم الإلكترونية عادل الحميدان ونائب رئيس تحرير جريدة الرياض هاني وفا الذين قدموا للسلام على سموه .

ورحب سموه بالجميع، مؤكد الدور الريادي للإعلام وأهمية الطرح الإعلامي المتزن , مشيراً سموه إلى أن للإعلام رسالة بناءة في الفكر والعمل .

وأعرب مسؤولو مؤسسة اليمامة الصحفية من جهتهم عن بالغ شكرهم لسمو أمير المنطقة، على الاستقبال والتواصل والدعم ، مؤكدين أن الجميع على هدف واحد وهو خدمة الدين والوطن .

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15:43ت م

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