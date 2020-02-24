السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تنظم مؤتمرًا عالميًا لأخصائي تكنولوجيا محاكاة الرعاية الصحية



الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 الموافق 24 فبراير 2020 واس.

ينظم مركز المحاكاة وتنمية المهارات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مؤتمر "تجمع أخصائي تكنولوجيا محاكاة الرعاية الصحية" لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأربعاء 2 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020م وذلك في مقر المركز.

ويهدف المؤتمر المقرر انعقاده بواقع 30 ساعة معتمدة من الهيئة

ويشارك بالبرنامج العلمي للمؤتمر عدد من المتحدثين المحليين والدوليين المختصين لتقديم 40 ورشة عمل متنوعة بمجال التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.

وأوضحت المدير التنفيذي لمركز المحاكاة الدكتورة رولا الرباح أن هذا المؤتمر يُعقد بالتعاون مع منظمة SimGHOSTS والتي تعد من أبرز منظمات أخصائي تقنيات المحاكاة حول العالم، وتعمل بالشراكة مع الجمعية الأمريكية للمحاكاة الصحية، مؤكدةً على أن هذا الحدث الأول من نوعه محليًا يأتي مستهدفًا فئة المتخصصين في تكنولوجيا المحاكاة الصحية والطبية والتعليم الطبي لإثراء المحتوى في المنطقة فيما يخص ابتكارات ومستجدات المحاكاة الطبية واستخداماتها في التعليم الصحي وتبادل الخبرات مع المختصين في هذا المجال.

وأشارت الرباح إلى أن تنظيم مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية لهذا المؤتمر جاء وفقًا لرؤيته التي تتضمن الوصول للريادة بكل ما يخص المحاكاة الصحية وتوظيفها في تحقيق جودة التعليم الصحي وسلامة المرضى، وسيصاحب الحدث افتتاح معرض لمستلزمات وأجهزة محاكاة الرعاية الصحية بمشاركة كليات صحية وشركات طبية.

//انتهى//

15:38ت م

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الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 الموافق 24 فبراير 2020 واس.ينظم مركز المحاكاة وتنمية المهارات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مؤتمر "تجمع أخصائي تكنولوجيا محاكاة الرعاية الصحية" لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأربعاء 2 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020م وذلك في مقر المركز.ويهدف المؤتمر المقرر انعقاده بواقع 30 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى التدريب المتخصص في تصميم واختيار وتطبيق تقنيات محاكاة الرعاية الصحية في التعليم الطبي، إضافة للتطوير المهني للعاملين بتقنية المحاكاة للوصول إلى تكامل الأنظمة.ويشارك بالبرنامج العلمي للمؤتمر عدد من المتحدثين المحليين والدوليين المختصين لتقديم 40 ورشة عمل متنوعة بمجال التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.وأوضحت المدير التنفيذي لمركز المحاكاة الدكتورة رولا الرباح أن هذا المؤتمر يُعقد بالتعاون مع منظمة SimGHOSTS والتي تعد من أبرز منظمات أخصائي تقنيات المحاكاة حول العالم، وتعمل بالشراكة مع الجمعية الأمريكية للمحاكاة الصحية، مؤكدةً على أن هذا الحدث الأول من نوعه محليًا يأتي مستهدفًا فئة المتخصصين في تكنولوجيا المحاكاة الصحية والطبية والتعليم الطبي لإثراء المحتوى في المنطقة فيما يخص ابتكارات ومستجدات المحاكاة الطبية واستخداماتها في التعليم الصحي وتبادل الخبرات مع المختصين في هذا المجال.وأشارت الرباح إلى أن تنظيم مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية لهذا المؤتمر جاء وفقًا لرؤيته التي تتضمن الوصول للريادة بكل ما يخص المحاكاة الصحية وتوظيفها في تحقيق جودة التعليم الصحي وسلامة المرضى، وسيصاحب الحدث افتتاح معرض لمستلزمات وأجهزة محاكاة الرعاية الصحية بمشاركة كليات صحية وشركات طبية.//انتهى//15:38ت م0188

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.