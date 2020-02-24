السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يلتقي معالي النائب العام



حائل 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, وذلك بمكتب معاليه بالرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بعمل فرع النيابة العامة بمنطقة حائل، واستعراض أوجه التعاون بين إمارة المنطقة والنيابة العامة.

واطلع سمو نائب أمير منطقة حائل خلال زيارته على جانب من أعمال النيابة العامة وإسهاماتها في تحقيق العدالة برعاية وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

حضر اللقاء معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان وعدد من كبار الموظفين في النيابة العامة.

// انتهى //

15:27ت م

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