السعودية اليوم / تعليم الأحساء ينظم اللقاء الأول لوكلاء ووكيلات المدارس المكلفين



الأحساء 30 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء ممثلة بإدارة الإشراف التربوي، اللقاء الأول لوكلاء ووكيلات المكلفين لمدارس تعليم الأحساء في قطاعي البنين والبنات.

وأكد مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى، الدور القيادي الهام للوكلاء تجاه مهامهم وواجباتهم وفق ما يحقق أهداف العملية التربوية والتعليمية ويسهم في تحسين نواتج التعلم، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالتوجيهات المعتمدة لقيادات المدارس في مباشرة أعمالهم في مدارسهم المكلفين بالعمل فيها وفق المتبع نظاما.

من جانبها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية خلود الكليبي، أن هذا اللقاء الذي شارك فيه 245 وكيلا ووكيلة، جاء لتوضيح كيفية وآلية تكليف الوكالة وعمليات التفريغ، مؤكدة على أهمية العناية بالطلبة وتحسين نواتج التعلم، والقضاء على المشاكل السلوكية، والتعلم الجيد ونتاجات التعلم، والتركيز على الجوانب المعرفية وغير المعرفية كالسمات الشخصية ومهارات التواصل، مؤكدة على الجميع الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تنظمها الإدارة والتي تستهدف الوكلاء والوكيلات.

// انتهى//

15:26ت م

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