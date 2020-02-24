السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن ناصر يرعى اتفاقية زراعة (300) ألف شتلة بمشاريع الإسكان بجازان



جيزان 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين فرعي وزارة الاسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من مدير عام فرع زارة الإسكان حسن بن سالم السهيمي , ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف في إطار سعي وزارة الإسكان لخلق شراكات فاعلة وبناءه مع القطاعين العام والخاص بما يعزز تمكين المواطنين من الحصول على أفضل الخدمات والممكنات لخلق بيئة اسكانية متكاملة ومنظمة ويحقق أعلى معايير جودة الحياة.

وتشمل الاتفاقية زراعة (300) ألف شتلة حتى عام (2030)، موزعة على مشاريع وزارة الاسكان بمنطقة جازان والتي تتوزع ما بين مدن وقرى وهجر المنطقة والتي تضم 12 مخطط سكني بعدد 16751 قطعة أرض، و6431 وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء .

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون والتكامل لدعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في مدينة جازان وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030) فيما يتعلق بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي لأهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء ودعم الاستجمام ورفع جود ة الحياة لأفراد المجتمع.

فيما سلّم سمو أمير المنطقة في ختام مراسيم التوقيع عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج “سكني” لمستفيدي برنامج “الإسكان التنموي” بالمنطقة.

//انتهى//

15:20ت م

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