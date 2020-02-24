السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة المعين حديثاً



الباحة 30 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن السعد، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة العامة بمنطقة الباحة.

وفي بداية الاستقبال هنَّأ سموه ، الشيخ السعد بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة العامة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله, مثمنًا الجهود التي تبذلها المحكمة العامة بالمنطقة لخدمة المواطنين.

وأكد سمو أمير منطقة الباحة أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة مواطني وأهالي الباحة، في ظل ما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة - أعزها الله - .

من جانبه أعرب رئيس المحكمة العامة بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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15:19ت م

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