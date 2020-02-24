شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الموضوعات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسة سموه وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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