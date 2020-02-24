شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يطمئن على صحة مدير الدوريات الأمنية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد سموه بما قام به العقيد الغامدي وزملاؤه في التصدي للجناة، مثمنًا سموه شجاعتهم في مواجهة المخاطر، ومؤكداً أن ما يقوم به رجال الأمن في تأدية مهماتهم والوفاء بواجباتهم ومواجهة الجريمة يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتأكيد الأمن والأمان الذي ينعم به المواطن والمقيم على أرض المملكة.
رافق سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف خلال الزيارة، معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي وعدد من المسؤولين.
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