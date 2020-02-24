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وزير الداخلية يطمئن على صحة مدير الدوريات الأمنية بالمدينة المنورة

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قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أمس بزيارة لمدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة العقيد عبدالله الغامدي، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة بطلقة نارية أثناء تأدية مهامه الأمنية في متابعة القبض على أحد الجناة المطلوبين للجهات الأمنية في حي طيبة بالمدينة المنورة يوم الجمعة الماضي.

وأشاد سموه بما قام به العقيد الغامدي وزملاؤه في التصدي للجناة، مثمنًا سموه شجاعتهم في مواجهة المخاطر، ومؤكداً أن ما يقوم به رجال الأمن في تأدية مهماتهم والوفاء بواجباتهم ومواجهة الجريمة يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتأكيد الأمن والأمان الذي ينعم به المواطن والمقيم على أرض المملكة.

رافق سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف خلال الزيارة، معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي وعدد من المسؤولين.

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