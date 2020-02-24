أمطار ورياح تحد الرؤية مصحوبة بزخات البرد غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وحفر الباطن والقيصومة.

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كما توقعت الأرصاد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

ولم تستبعد الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.