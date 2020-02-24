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شكرا لقرائتكم وزير الداخلية يطمئن على العقيد الغامدي بعد إصابته بطلق ناري أثناء مطاردة أحد الجناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الداخلية يطمئن على العقيد الغامدي بعد إصابته بطلق ناري أثناء مطاردة أحد الجناة
أشاد بشجاعة رجال الدورية الأمنية بالمدينة في مواجهة المخاطر
متابعات الخليج 365 - واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أمس بزيارة لمدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة العقيد عبدالله الغامدي، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة بطلقة نارية أثناء تأدية مهامه الأمنية في متابعة القبض على أحد الجناة المطلوبين للجهات الأمنية في حي طيبة بالمدينة المنورة يوم الجمعة الماضي.
وأشاد سموه بما قام به العقيد الغامدي وزملاؤه في التصدي للجناة، مثمنًا سموه شجاعتهم في مواجهة المخاطر، ومؤكداً أن ما يقوم به رجال الأمن في تأدية مهماتهم والوفاء بواجباتهم ومواجهة الجريمة يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتأكيد الأمن والأمان الذي ينعم به متابعات الخليج 365 والمقيم على أرض المملكة.
رافق سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف خلال الزيارة، معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي وعدد من المسؤولين.
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