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فيديو.. القصبي: تمديد تأجير العقارات البلدية حتى 50 عامًا
تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبي، اليوم عن أبرز ملامح اللائحة الجديدة للتصرف بالعقارات البلدية.
وأوضح القصبي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” بالرياض، أنه سيتم تأهيل المستثمر ورفع مدة التأجير لتصل إلى 50 عامًا في المشاريع الكبرى، مبينًا أنه يجوز للأمانات ووزارة البلديات أن تدخل شريكًا بعدة نماذج من غير تأجير الأرض.
أبرز ملامح لائحة العقارات البلدية
- زيادة عدد عقود المشاريع الكبرى إلى 50 عامًا
- إمكانية التأهيل للمشاريع النوعية.
- تنويع الصيغ الاستثمارية.
- تمكين التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة.
- زيادة المدد المعفية من الأجرة.
- تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات.
أما عن الأثر المتوقع من وراء هذه الإجراءات فهو رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وتحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي كذاك تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ذات جودة وكفاءة.
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