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البنك الأهلي شريك رئيسي لمؤتمر المعهد الدولي للتمويل IIF ضمن اجتماعات مجموعة العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

شارك البنك الأهلي التجاري أحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة كشريك رئيسي لأعمال مؤتمر المعهد الدولي للتمويل IIF ضمن اجتماعات مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة للعام 2020، وذلك بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الأول لرئاسة مجموعة العشرين في مدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 22 فبراير 2020م. ويُعد المؤتمر الحدث الأبرز في المنطقة للمعهد الدولي للتمويل لعام 2020، بمشاركة شخصيات قيادية من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب حضور أكثر من 200 عضو بالمعهد. وتعكس شراكة البنك الاستراتيجية للمؤتمر كونه المؤسسة المالية الأكبر في المملكة، حيث يلعب دوراً ريادياً في العديد من البرامج والمُبادرات المُنسجمةً مع مساهمته في تنمية الاقتصاد لتحقيق رؤية المملكة 2030. كما تُساهم تلك الشراكة في دعم الأعمال وفرص التنمية للتواصل مع أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصالح باعتباره مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً. ويُعتبر هذا الحدث الذي تم تنظيمه بالتعاون مع قيادة مجموعة العشرين السعودية، فرصة جيدة لطرح وتبادل وجهات نظر القطاع الخاص ضمن اجتماعات قمة مجموعة العشرين، حيث يُتيح فرصة للحوار بين كبار المسؤولين وقادة القطاع الخاص في المجتمع المالي المحلي والدولي لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بجدول أعمال مجموعة العشرين. وقد تركزت موضوعات المؤتمر حول القضايا الرئيسية في مجال التمويل العالمي، والمواضيع المحورية في جدول أعمال مجموعة العشرين السعودية، والموضوعات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى موضوعات دعم النمو الاقتصادي، وتنظيم أسواق المال، وتعزيز أنظمة الدفع العالمية، بجانب عدة مواضيع أخرى تتعلق بالتحول الرقمي للخدمات المالية.