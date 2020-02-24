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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.
وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله جنيف ميشيل باشليه
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 02:18 PM
اللقاء شهد بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.
وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
، وزير الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان ،
المصدر : الخليج 365
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