، عبدالعزيز بن سلمان: سنعمل مع جميع المشاركين في قطاع الطاقة لتطويره ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال كلمته في منتدى اكتفاء 2020 .. بحضور أمير المنطقة الشرقية

أكّد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال كلمته في منتدى اكتفاء2020، أن المملكة ستعمل مع جميع المشاركين في قطاع الطاقة لتطويره على نحو شامل.

وقال إن ذلك الهدف سيتحقق بالتعاون مع كل الهيئات الحكومية والمؤسسات المختصة بالمشتريات والتوريدات الحكومية لضمان أن يكون قطاع الطاقة قطاعاً نموذجياً يُحتذى به بين قطاعات الاقتصاد السعودي كافة.

وكرّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الشركات الفائزة بجوائز منتدى اكتفاء 2020.

وكان وزير الطاقة قد شارك بكلمة في منتدى اكتفاء 2020 للحديث عن قطاع الطاقة في المملكة، وذلك بحضور أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز منتدى اكتفاء2020