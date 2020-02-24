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أعلنت الصين، اليوم، إرجاء انعقاد الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي الصيني الذي كان مقررًا أن يبدأ مطلع مارس المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني ستُعلن عن موعد جديد للاجتماع لاحقًا.الصين المجلس التشريعي الصيني فيروس كورونا الجديد
الصين ترجئ الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-24
أعلنت الصين، اليوم، إرجاء انعقاد الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي الصيني الذي كان مقررًا أن يبدأ مطلع مارس المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني ستُعلن عن موعد جديد للاجتماع لاحقًا.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
12:56 PM
على خلفية تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد
أعلنت الصين، اليوم، إرجاء انعقاد الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي الصيني الذي كان مقررًا أن يبدأ مطلع مارس المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني ستُعلن عن موعد جديد للاجتماع لاحقًا.
، الصين ترجئ الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي ،
المصدر : الخليج 365
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