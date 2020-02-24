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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار خفيفة على محافظات: جدة ورابغ وخليص، وتشمل الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.
وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار خفيفة مكة المكرّمة
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 02:08 PM
تشمل الأجزاء الساحلية من مكة المكرّمة وتستمر حتى 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار خفيفة على محافظات: جدة ورابغ وخليص، وتشمل الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.
وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه: أمطار متوقعة على "جدة ورابغ وخليص" ،
المصدر : الخليج 365
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