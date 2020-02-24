مميزات التسجيل في تم التابعة للمرور السعودي 2020

تم هي أحدث القنوات الإلكترونية التابعة للداخلية السعودي للعديد من المميزات المرورية واليوم نستعرض مميزات التسجيل في تم، في الماضي القريب كان الذهاب إلى مقر المرور السعودي هو أمر ضروري للقيام ببعض العمليات البسيطة أو الكبيرة وكان الأمر مرهق وفيه ضياع كبير للوقت أما اليوم ومع التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة العربية السعودية والتوجه إلى تعميم الحكومة الإلكترونية السعودية فقد أصبح الأمر في غاية السهولة.

مميزات التسجيل في تم

يمكنك من خلال تم الاستعلام عن تأمين السيارة.

التحقق من معلومات خاصة بشراء سيارة جديدة.

يمكنك معرفة رقم التسلسل للمركبة.

يمكنك الاستعلام عن رخصة السيارة,

يمكنك عمل تفويض إلكتروني.

يمكنك إلغاء التفويض الإلكتروني.

يمكنك التحقق من مالك سيارة.

يمكنك نقل ملكية سيارة.

يمكنك تجديد رخصة السيارة.

يمكنك إصدار رخصة السيارة.

يمكنك إصدار تفويض دولي .

يمكنك إلغاء تفويض دولي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الاستعلام عن صلاحية رخصة القيادة.

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية المطلوبة والمدفوعة.

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يمكنك معرفة خطوات إصدار رخصة قيادة جديدة وذلك للمغتربين والمقيمين على أرض المملكة، كما يمكنك الدخول على موقع تم والاشتراك للاستفادة من الخدمات المرورية العديدة التي توفر الكثير من الوقت لإنك وبكل سهولة ستتمكن من إجراء كافة المعاملات الخاصة بالمركبات من خلال الأنترنت ودون الحاجة للذهاب المباشر لمقر المرور السعودي.

يمكنكم الخصول على مميزات التسجيل في تم مقابل الاشتراك في الخدمات المرورية ويمكنكم الاطلاع على جدول أسعار الخدمات المروية والتجديد السنوي وخلافة من المعاملات المرورية.

التسجيل بسيط للغاية فهو كما في الصورة الموضحة أعلاه إدخال الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، المدينة المتواجد بها، وبعض البينات البسيطة الأخرى وبعدها الضغط على تسجيل ليكون بعدها لديك حساب على تم.