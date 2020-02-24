الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة ” استعلامات مكتب العمل السعودي ” كيفية استخراج رقم سداد ترخيص العمل

في مقالنا اليوم نوضح كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة، حيث أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدداً من الاستعلامات الإلكترونية منها استعلام عن الضمان الاجتماعي وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي،وذلك وفق رؤية المملكة العربية #السعودية لجعل كافة الخدمات الحكومية والاستعلامات المختلفة عن طريق المواقع الحكومية الإلكترونية توفيراً في الجهد والوقت والعمل على تحسين تلك المواقع لتعطي نتائج أدق وأسرع.

كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

يمكنكم استخراج رخص العمل أإلكترونياً أو القيام بتجديدها بعد دفع الرسوم المقررة من قبل وزارة العمل وذلك من خلال مكتب العمل السعودي أو إلكترونياً من خلال اتباع عدة خطوات وهي:-

الدخول على رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا. اختيار خدمات وزارة العمل . اختيار من الخدمات خدمة إصدار أو تجديد ترخيص عمل. ثم قم بالضغط على الدخول على الخدمة المطلوبة. قم بكتابة رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم العامل حتى تتم المعاملة بنجاح. قم بإعادة كتابة الرمز الموجود. قم بالضغط على كلمة بحث سيقوم الموقع بتحويلك إلى صفحة أخرى لتجد فيها حالة السداد( مسدد_ غير مسدد).

كيفية استخراج رقم سداد ترخيص العمل

_ قم ب الذهاب إلى موقع الخدمات الإلكترونية.

_ قم باختيار المنشأة المطلوب الاستعلام عنها.

_ ثم قم باختيار “خدمة إصدار أو تجديد ترخيص العمل”.

_ قم بإضافة أسماء الوافدين المطلوب استخراج رقم ترخيص العمل لهم.

_ يتم إرسال رقم السداد من أجل تسديد المستحقات المالية من خلال البنوك السعودية؛ بعد تسديد الرسوم قم بإعادة الخطوات السابقة للتأكد من حالة السداد.