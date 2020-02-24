شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح الإجراءات اللازمة في حال هروب العاملة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة للجوازات، الاثنين 24 فبراير، أن على صاحب ملزم بمتابعة الخروج النهائي للعاملة المنزلية حال هروبها. وأضافت الجوازات، خلال التفاعل مع استفسار مواطن، عبر حسابها بـ«تويتر»، بأنه في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي على صاحب العمل متابعة مغادرة مكفوله، وفي حال عدم معرفة مقر المكفول يمكنه إلغاء التأشيرة أو تسجيل بلاغ تغيب عن العمل.

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