شكرا لمتابعة خبر عن ‏وزير الخارجية: هناك صمت دولي تجاه سلوك إيران في الشرق الأوسط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المملكة، اليوم الاثنين، على مشاركتها لمؤتمر نزع السلاح في القلق بشأن حالة الجمود والتعثر التي تواجه مهامه؛ فيما وقعت اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية من أجل تفعيل جهود برامج نزع السلاح.

ومن جانبه، أوضح ‏وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن هناك صمت دولي تجاه سلوك إيران في منطقة الشرق الأوسط، ‏مشددًا على أن المملكة ستدعم جهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط.