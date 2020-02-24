شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: هناك صمت دولي تجاه سلوك إيران في الشرق الأوسط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت المملكة، اليوم الاثنين، على مشاركتها لمؤتمر نزع السلاح في القلق بشأن حالة الجمود والتعثر التي تواجه مهامه؛ فيما وقعت اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية من أجل تفعيل جهود برامج نزع السلاح.
ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن هناك صمت دولي تجاه سلوك إيران في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن المملكة ستدعم جهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: هناك صمت دولي تجاه سلوك إيران في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.