شكرا لمتابعة خبر عن 14 تهمة في انتظار «خاطفة الدمام» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن هناك 14 تهمة في انتظار خاطفة الدمام؛ حيث من المتوقع أن تصل عقوبتها إلى القتل تعزيرا لاستمرار جريمة خطفها لثلاثة أطفال لأكثر من 20 عاما، كما سيتم تطبيقها حتى في حال التنازل عن الحق الخاص.

ومن جانبه، قال المحامي خالد البابطين، أنه تشمل الـ 14 تهمة: ” خطف نايف القرادي وخطف يوسف العماري وخطف موسى الخنيزي وتزوير أوراق رسمية وخلط الأنساب بنسب طفل لغير والده وحرمان طفلين من التعليم لأكثر من 20 عاما وحرمان طفلين لأكثر من 20 عاما من حقوقهما كمواطنين وحرمان أهل المخطوفين الثلاثة من أبنائهم “.

وأضاف البابطين: ” ترويع المجتمع عند خطف القرادي وترويع المجتمع عند خطف العماري وترويع المجتمع عند خطف الخنيزي وترويع المجتمع عند اكتشاف تفاصيل القضية وفقدان الناس الثقة في مقدم خدمة العلاج المجاني، وهي وزارة الصحة وإبلاغ اثنين من المختطفين أنهما لقيطان والضرر النفسي الناجم عن ذلك ” .