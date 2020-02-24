شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب هيئة الزكاة بإيقاف الغرامات الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مجلس الشورى، الهيئةَ العامة للزكاة والدخل، الاثنين 24 فبراير، بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد. وتضمن الطلب المقدم خلال جلسة اليوم، مَن صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشورى يطالب هيئة الزكاة بإيقاف الغرامات الضريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.