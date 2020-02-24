شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إجراء تحسينات هندسية على مدخل طريق الملك فهد بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعمل أمانة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع مرور الشرقية، باستمرار على تحسين وتطوير شبكة الطرق بحاضرة الدمام. وأجرت الأمانة بالتعاون مع المرور، تحسينات هندسية على مدخل طريق الملك فهد من طريق الظهران – الجبيل السريع وحتى تقاطعه مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز؛ وذلك للحد من الاختناقات المرورية وضمان إنسيابية حركة المرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إجراء تحسينات هندسية على مدخل طريق الملك فهد بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.