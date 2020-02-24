شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار متوقعة على محافظات جدة ورابغ وخليص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار خفيفة على محافظات جدة ورابغ وخليص وتشمل الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.