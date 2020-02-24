شكرا لمتابعة خبر عن ‏محافظ ‎الداير: حريق جبل الحشر تحت المتابعة وبعيد عن المنطقة السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق محافظ الداير نايف بن ناصر بن البدة، اليوم الاثنين، على الحريق الذي اشتعل بأحد القمم الوعرة بجبال الحشر، مؤكدا أن الحادث تحت المتابعة منذ لحظته الأولى، وهو في نطاق أحد القمم الجبلية شاهقة الأرتفاع، وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع إلا أن آليات الدفاع المدني لم تستطع الوصول لمكان الحريق لكونه وعر جدا.

وأوضح نايف البدة، أن الصعوبة أيضًا جاءت لكونه قمة جبلية شاهقة الارتفاع وشديدة الانحدار ولا يوجد طريق مهيأ لعبور السيارات فضلا عن الآليات المجهزة، لافتًا إلى أن بعد ذلك تم الوقوف أكثر من مرة ميدانيا بالقرب من مكان الحدث، التقييم الخطر، واتضح بأن منطقة النيران بعيدة كل البعد عن أي تواجد بشري أو سكاني.

وأكد أن الدفاع المدني بمحافظة الداير عبر إدارته بالمحافظة ومركزه بجبال الحشر، يتابع على مدار الساعة، و يقيم بشكل دوري الحالة، كما وجه مرکز جبال الحشر و مرکز الجانبة، وجميع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة الحادث، وتوفير كافة السبل الممكنة لتذلیل الصعاب أمام فرق الدفاع المدني ورجاله والشباب المتطوعين.