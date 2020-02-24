شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لإسكان منسوبي الحرس الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت ‏وكالة الشؤون الفنية بوزارة الحرس الوطني، اليوم الاثنين، خدمة التقديم الإلكتروني لإسكان منسوبي الوزارة من العسكريين عبر الموقع الداخلي.

وأوضحت الوكالة، أن الخطوات تتمثل في الدخول إلى الموقع الداخلي للوزارة والضغط على أيقونة الإسكان؛ ثم إدخال رقم السجل المدني بالشكل الصحيح والضغط على زر البحث؛ فيما سيتم إرسال رمز التحقق لرقم الجوال المسجل عبر النظام.

وفي الخطوة الرابعة، ستظهر بيانات طالب السكن وبياناته المسجلة في النظام، وعلى المتقدم إدراج وثيقة الزواج أو بطاقة العائلة في المكان المخصص؛ حيث سيصل الطلب مباشرة لإدارة الإسكان ويتم التحقق من دقة البيانات وسيتم فورًا إرسال رسالة SMS برقم الطلب إلى المتقدم.