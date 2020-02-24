شكرا لمتابعة خبر عن 157 قياديا وقيادية بالقطاع الخاص تخرجوا من أكاديمية «هدف» للقيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعم صندوق تنمية الموارد البشرية تخريج 157 قيادياً وقيادية سعودية من القطاع الخاص، يمثلون ثلاث دفعات من أكاديمية هدف للقيادة.

وتلقى المتدربون خلال البرنامج التدريبي، تدريباً على جدارات قيادة فريق العمل، يقدمها مدربون من جامعة كرانفيلد البريطانية، في كيفية تنمية المهارات المعرفية والمهنية والسمات القيادية، بالإضافة إلى كيفية ترتيب وإدارة المهام وتوزيعها، وإدارة فريق العمل واكتشاف الأنماط الشخصية وأثرها في حياة القائد.

وامتد البرنامج التدريبي للملتحقين في الأكاديمية إلى 12 أسبوعاً، حيث اشتمل على خمس مراحل، بدأت بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتضمنت المرحلة التالية تقديم تدريب مباشر في 5 أيام تخللها توزيع مشاريع تطبيق التعلم، في حين يطبق المتدرب في المرحلة الثالثة من البرنامج التي تمتد 6 أسابيع، في جهة عمله.

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وفي المرحلتين الرابعة والخامسة، تلقى الملتحقون تدريباً مباشراً في خمسة أيام، قبل تقديم المشروعات ومناقشتها في المرحلة السادسة.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.