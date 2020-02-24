شكرا لمتابعة خبر عن مشاجرة عنيفة بين معلم ومدير مدرسته تنتهي بـ«الخنق» في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نشبت مشاجرة بين معلم في جدة مع مدير مدرسته، بسبب خلاف على حصة الانتظار، بعد أن طلب المعلم أن يكون هناك جدول رسمي للمعلمين.
وواجه المدير، المعلم أثناء وقت فراغه ومعه مسائلتان، واحدة لعدم دخوله حصة الانتظار والثانية لخروجه المبكر، وعندما رفض المعلم التوقيع إلا في الفصل، تطور الأمر إلى شجار انتهى بخنق المدير للمعلم ما تسبب له في كدمات على الوجه والرقبة.
وبعد النظر في حالة المعلم قررت المستشفى إعطاءه راحة لمدة 3 أيام، فيما يتم التحقيق من قبل الإدارة المختصة في الشكوى التي تقدم بها المعلم ضد قائد المدرسة.
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