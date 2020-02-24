«الشورى» يوافق على اتفاقيات سعودية مع البوسنة وسنغافورة والإمارات

وافق مجلس الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك.

جاء ذلك، خلال الجلسة العادية الخامسة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي عقدها «الشورى»، اليوم الإثنين؛ برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة.

وخلال الجلسة، أقر «الشورى» مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي.

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