تأهيل 26 متدربة ضمن مبادرة «نساء في الأمن السيبراني» بجامعة الملك خالد

أعلنت الإدارة العامة للأمن السيبراني بجامعة الملك خالد، الانتهاء من تدريب 26 متدربة، ضمن مبادرتها «نساء في الأمن السيبراني»، إحدى مبادرات«GoGeek»، وذلك لمدة 3 أيام بواقع 12 دورة تدريبية، قدمتها مختصة أمن المعلومات بالجامعة أميرة الأحمري.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للأمن السيبراني الدكتور محمد الصقر أنّ الدورة تناولت عدة محاور شملت نظرية الأمن الإلكتروني، وتحديات الأمن السيبراني، والسياسات وآليات تطبيقها، بالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية، والاختراق الإلكتروني، وكذلك البرمجيات الضارة، وتأمين الشبكة وعلم التشفير.
كما تضمنت أهداف الدورة تقديم مادة مناسبة للمھتمات من المنطقة بمعرفة محددة في المجال لتكون نقطة البدایة لھن، وكذلك انتقال المخرجات من تدریب المرحلة (مبتدئ) إلى تدریب المرحلة (متوسط) خلال برامج المرحلة الثانیة من المبادرة، إضافة إلى تكوین مجتمع نسائي من المھتمات بالمجال بالمنطقة، ودعم وتنمیة القدرات.
يُذكر أن الإدارة العامة للأمن السيبراني بالجامعة تقدم بشكل دوري العديد من الدورات والندوات في سبيل تعزيز الأمن السيبراني في مجتمع الجامعة والمنطقة.
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