منسوبو الخطوط السعودية يهنئون الجاسر بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة

وجَّه منسوبو الخطوط السعودية، اليوم الإثنين، التهنئة إلى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ لتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة.

وذكر حساب مركز الاتصال التابع للخطوط السعودية عبر تويتر، أن مدير عام ومنسوبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، يهنئون وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على الثقة الكريمة بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة.

وكان وزير النقل المهندس الجاسر، قد وجَّه عبر حسابه بتويتر، الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الخطوط السعودية، سائلًا المولى القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في تطوير هذه المؤسسة الوطنية العريقة، وخدمة الوطن الحبيب.

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