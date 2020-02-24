الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الإثنين، بأن مخرجات النموذج العددي «WRF» تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.



وقالت الهيئة، عبر حسابها على «تويتر»: «صور مخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن)»، ونشرت الهيئة نموذجًا يوضح أماكن الهطول.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس- اليوم- أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وعسير.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كذلك على مرتفعات المدينة المنورة، ويتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

وبالنسبة لحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

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