شرطة الجوف تقبض على قائد مركبة قاوم السلطات واصطدم بسيارة متعمدًا

أعلنت شرطة منطقة الجوف، اليوم الإثنين، القبض على قائد مركبة قاوم رجال الأمن وصدم إحدى المركبات متعمدًا، مشيرة إلى أنه كان يقود بحالة غير متزنة.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، إن دوريات شرطة محافظة طبرجل، رصدت وهي تؤدي مهامها اليومية، قائد مركبة وهو يقودها بحالة غير متزنة.

وأضاف، أنه عند محاولة استيقافه، قاوم رجال الأمن وتعمد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق، مما اقتضى استيقافه بالقوة الجبرية.

وأشار المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، إلى أنه اتضح بالقبض عليه، أنه كان في حالة انفعال شديد ويعاني اضطرابات نفسية؛ حيث تمت إحالته للمستشفى للوقوف على حالته الصحية والنفسية، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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