«الشورى» يُطالب «الزكاة والدخل» بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للزكاة والدخل، بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات؛ يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية، ودراسة أثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات، وذلك مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك، خلال الجلسة العادية الخامسة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي عقدها «الشورى»، اليوم الإثنين؛ برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان.

وأيضًا، طالب «الشورى» الهيئة العامة للزكاة والدخل، بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد؛ بمن فيهم من صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة.

كما طالب «الشورى» هيئة «الزكاة والدخل» بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد بما فيهم من صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة.

وخلال الجلسة، وجه مجلس الشورى عدة مطالب للهيئة العامة للإحصاء، تمثلت في اعتماد العنوان الوطني (البريد السعودي) في ترقيم الوحدات العقارية (مساكن ومنشآت)؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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كما طالب المجلس، الهيئة، بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة؛ باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي، التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين.

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